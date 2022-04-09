Матери российских солдат начали штурмовать военкоматы в РФ

Матери российских солдат начали штурмовать военкоматы в РФ5
- 9.04.2022, 12:44
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Они хотят любыми средствами забрать своих сыновей с войны в Украине.
Матери российских оккупантов начали «штурмовать» военкоматы в РФ.
Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не щадят ни денег, ни связей среди военного руководства РФ.
Доказательство этому – перехваченный СБУ разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борге в Забайкальском крае, передает УНИАН.
Это военное формирование «отличилось» тем, что еще в 2015 году под видом «донецких сепаратистов» воевало против Украины. Теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих стала фатальной.
Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что его скоро выведут: «…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками».