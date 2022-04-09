Матери российских солдат начали штурмовать военкоматы в РФ 5 9.04.2022, 12:44

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Они хотят любыми средствами забрать своих сыновей с войны в Украине.

Матери российских оккупантов начали «штурмовать» военкоматы в РФ.

Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не щадят ни денег, ни связей среди военного руководства РФ.

Доказательство этому – перехваченный СБУ разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борге в Забайкальском крае, передает УНИАН.

Это военное формирование «отличилось» тем, что еще в 2015 году под видом «донецких сепаратистов» воевало против Украины. Теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих стала фатальной.

Мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации. Советует ему не надеяться, что его скоро выведут: «…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками».

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