Под Харьковом убегавшие оккупанты просто посбрасывали своих «200-х» в яму 8 9.04.2022, 12:57

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Миф о том, что «русские своих не бросают», окончательно разрушен.

При зачистке Ольховки, что под Харьковом бойцами 92 омбр ВСУ обнаружена братская могила оккупантов, сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

30 марта воинами 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческими отрядами под Харьковом были уничтожены две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ. Захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.

Судя по всему, на фото трупы оккупантов из этих БТГ, которых русские просто бросили гнить в яме.

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