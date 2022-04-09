Под Харьковом убегавшие оккупанты просто посбрасывали своих «200-х» в яму

Под Харьковом убегавшие оккупанты просто посбрасывали своих «200-х» в яму8
- 9.04.2022, 12:57
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Миф о том, что «русские своих не бросают», окончательно разрушен.
При зачистке Ольховки, что под Харьковом бойцами 92 омбр ВСУ обнаружена братская могила оккупантов, сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.
30 марта воинами 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческими отрядами под Харьковом были уничтожены две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ. Захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.
Судя по всему, на фото трупы оккупантов из этих БТГ, которых русские просто бросили гнить в яме.