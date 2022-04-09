«Инцидент с пассажиром»: в Минском метро останавливали движение поездов по Московской линии 2 9.04.2022, 14:39

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Что произошло?

На станции «Институт культуры» в Минске произошел инцидент с пассажиром, сообщает «Минский метрополитен».

«По громкоговорителю сообщают о приостановке движения. Причина неизвестна», — написал нам читатель.

В «Минском метрополитене» объяснили, что движение временно остановлено по Московской линии метро в результате инцидента с пассажиром.

«В 13.50 движение на Московской линии восстановлено. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в метрополитене.

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