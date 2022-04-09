«Инцидент с пассажиром»: в Минском метро останавливали движение поездов по Московской линии

«Инцидент с пассажиром»: в Минском метро останавливали движение поездов по Московской линии2
- 9.04.2022, 14:39
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Что произошло?
На станции «Институт культуры» в Минске произошел инцидент с пассажиром, сообщает «Минский метрополитен».
«По громкоговорителю сообщают о приостановке движения. Причина неизвестна», — написал нам читатель.
В «Минском метрополитене» объяснили, что движение временно остановлено по Московской линии метро в результате инцидента с пассажиром.
«В 13.50 движение на Московской линии восстановлено. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в метрополитене.