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«Инцидент с пассажиром»: в Минском метро останавливали движение поездов по Московской линии

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  • 9.04.2022, 14:39
  • 9,072
«Инцидент с пассажиром»: в Минском метро останавливали движение поездов по Московской линии

Что произошло?

На станции «Институт культуры» в Минске произошел инцидент с пассажиром, сообщает «Минский метрополитен».

«По громкоговорителю сообщают о приостановке движения. Причина неизвестна», — написал нам читатель.

В «Минском метрополитене» объяснили, что движение временно остановлено по Московской линии метро в результате инцидента с пассажиром.

«В 13.50 движение на Московской линии восстановлено. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в метрополитене.

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