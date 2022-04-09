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Украинские пограничники уничтожили вражеский дрон-камикадзе

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  • 9.04.2022, 14:58
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Украинские пограничники уничтожили вражеский дрон-камикадзе

Оккупанты применили это оружие в Луганской области.

В Луганской области враг атаковал позиции пограничников дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает pravda.com.ua.

Сообщается, что двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, атаковавший их позиции.

Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих. Никто из пограничников не пострадал.

Дрон-камикадзе – тип беспилотных летательных аппаратов с интегрированной боевой частью – оружие одноразового использования.

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