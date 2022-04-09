В Беларуси резко вырос дефицит врачей 6 9.04.2022, 15:01

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Какие зарплаты им готовы платить и как ситуация выглядит по регионам.

В Беларуси выросла нехватка врачей-специалистов. На 9 апреля в общереспубликанском банке вакансий для них размещено 3500 вакансий. Для сравнения: на конец ноября прошлого года в целом по стране было 3163 предложения от нанимателей для врачей-специалистов. Дефицит врачей наблюдается на фоне задержаний медиков и отъезда некоторых медработников из страны.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какая ситуация с вакансиями для медиков.

Для врачей-специалистов в общереспубликанском банке вакансий на 9 апреля размещено ровно 3500 предложений от нанимателей. К примеру, в Минске — 944 вакансии, в Брестской области — 586, в Гомельской — 468, в Могилевской — 412.

Чуть меньше половины от всех вакансий для врачей-специалистов — на зарплату до 800 рублей в месяц (1559 вакансии). Как правило, в тексте вакансий указывают суммы до уплаты налогов. При этом есть около 30 предложений, которые предусматривают возможность врачам-специалистам заработать больше 2000 рублей. К примеру, в 5-й городской больнице требуется три врача-эндоскописта, зарплату готовы платить в пределах 1850−3350 рублей.

Для медицинских сестер в банке вакансий значится 2958 вакансий. Большинство предложений от нанимателей — на зарплату до 700 рублей (2257 вакансий). Но есть вакансии с возможностью получать больше 2000 рублей, но сумма с учетом доплат за работу с пациентами с коронавирусом. К примеру, 2700−2800 рублей готовы платить медсестре-анестезисту в Гродненской областной инфекционной клинической больнице. Сумма указана с учетом доплаты за COVID-19.

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