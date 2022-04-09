Шольц - Путину: Ты разрушаешь будущее своей страны

Шольц - Путину: Ты разрушаешь будущее своей страны3
- 9.04.2022, 15:28
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Канцлер Германии выступил на митинге Социал-демократической партии в Любеке.
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину.
Обращение он сделал в ходе выступления на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке, пишет dw.com.
По словам Шольца, Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из XIX, XVIII, XVII и других веков".
"Ты разрушаешь будущее своей собственной страны", - сказал канцлер.
Он призвал российского президента немедленно прекратить огонь и вывести свои войска из Украины, напомнив, что санкции Запада уже сильно влияют на экономическое развитие России.
Также канцлер Германии заверил Кремль в том, что Берлин и дальше будет передавать Украине оборонительное вооружение.