Польша замораживает отношения с Венгрией из-за позиции по Украине 4 9.04.2022, 15:49

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Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что «Орбану нужен офтальмолог».

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Польский политик заявил, что если отношение Орбана относительно войны России против Украины не изменится, дальнейшее сотрудничество их стран невозможно.

Об этом сообщает Novinky.

Качиньский заявил, что он "однозначно негативно" относится к отказу Орбана осудить российского лидера Владимира Путина за вторжение в Украину и помощь в вооружении Киева.

"Если премьер-министр Орбан говорит, что не может ясно видеть, что произошло в Буче, я бы рекомендовал ему обратиться к офтальмологу. Это разочаровывает", - заявил вице-премьер.

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