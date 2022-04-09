Омбудсмен Верховной Рады: В Буче людям выжигали глаза и отрезали части тела 9.04.2022, 16:00

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Русские фашисты пытали и взрослых, и детей.

В Буче в застенках людям выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В городе Буче на улице Яблунская, 144 рашистами была обустроена настоящая пыточная. По словам выживших, здесь был штаб кадыровцев. Они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела, мучили до смерти не только взрослых, но и детей. По информации городских властей, всего в Буче на эту минуту 360 убитых мирных жителей, среди которых минимум 10 детей", - пишет Денисова.

Она отмечает, что в освобожденном от оккупантов поселке Макаров Киевской области обнаружили 132 расстреляных – есть как массовые захоронения, так и единичные тела погибших.

Денисова сообщает, что в лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители нашли расстрелянный автомобиль с семьей.

"Такие действия армии террористов РФ подпадают под определение преступления "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказания за него и статьи 6 Римского устава Международного уголовного суда", - отмечает украинский омбудсмен.

Денисова обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности РФ в Украине.

Резня в Буче

Вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

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