Украинский депутат и олимпийский чемпион пригласил белорусских и российских спортсменов в Ирпень 2 9.04.2022, 16:17

4,620

Жан Беленюк

Жан Беленюк пригласил «коллег» на сборы.

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк показал последствия разрушения солдатами РФ бойцовского зала в Ирпене.

Соответствующее видео он разместил в Instagram.

«Все, чего касается «русский мир», превращается в говно. Борцам из России и Беларуси - пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть, ваши подготовили», - сказал Беленюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».