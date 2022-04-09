Украинский депутат и олимпийский чемпион пригласил белорусских и российских спортсменов в Ирпень

Украинский депутат и олимпийский чемпион пригласил белорусских и российских спортсменов в Ирпень2
- 9.04.2022, 16:17
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Жан Беленюк пригласил «коллег» на сборы.
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк показал последствия разрушения солдатами РФ бойцовского зала в Ирпене.
Соответствующее видео он разместил в Instagram.
«Все, чего касается «русский мир», превращается в говно. Борцам из России и Беларуси - пламенный привет. Приезжайте на сборы, зал для вас есть, ваши подготовили», - сказал Беленюк.