Ученые разработали новую технику омоложения клеток кожи 1 9.04.2022, 16:36

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Его разработали исследователи из Кембриджа.

Британские ученые заявили, что нашли способ обратить вспять процесс старения кожи человека, пишет британское издание Daily Mail.

Исследователи из Кембриджа разработали методику временного включения эмбриональных генов в клетках кожи, что, как утверждается, позволило омолодить их на 30 лет. Она была опробована на образцах добровольцев в возрасте от 38 до 53 лет, часть из которых страдала от хронических заболеваний.

Как отмечают биологи, им удалось гибко управлять процессом репрограммирования клеток и прерывать его ровно в тот момент, когда клетки начинают терять свои изначальные функции. Ученые говорят, что с помощью нового метода можно даже частично восстановить функции, утерянные со старением клеток.

По их мнению, полученные результаты могут привести к созданию целенаправленного подхода к лечению старения, который может "революционизировать" регенеративную медицину.

Они пояснили, что речь пока не идет о "вечной молодости". Новые методы омоложения клеток могут помочь людям дольше оставаться здоровыми по мере того, как они стареют.

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