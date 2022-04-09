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Около вокзала в Гомеле заметили необычный железнодорожный состав

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  • 9.04.2022, 16:39
  • 17,824
Около вокзала в Гомеле заметили необычный железнодорожный состав

Состав проследовал в направлении Новобелицы.

Около гомельского вокзала сегодня заметили необычный железнодорожный состав, пишет «Флагшток».

Кроме стандартных плацкартных вагонов, которые в последнее время используются для перевозки личного состава российских захватчиков, в составе есть и несколько необычных вагонов.

Такие вагоны имеют меньшее количество окон и дверей, а также оснащены дополнительными радиаторными решетками. Состав проследовал в направлении Новобелицы.

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