Джонсон неожиданно прибыл в Киев для встречи с Зеленским 16 9.04.2022, 16:56

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Борис Джонсон

Встреча не анонсировалась.

В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Новое время».

Об этом около 16:30 в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора», — сказал Сыбига.

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