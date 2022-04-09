Джонсон неожиданно прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Джонсон неожиданно прибыл в Киев для встречи с Зеленским16
- 9.04.2022, 16:56
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Встреча не анонсировалась.
В Киеве началась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Новое время».
Об этом около 16:30 в субботу, 9 апреля, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига.
«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора», — сказал Сыбига.