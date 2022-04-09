закрыть
9 апреля 2022, суббота, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

CNN: Около четверти задействованных в Украине российских сил недееспособны

1
  • 9.04.2022, 17:11
  • 2,982
CNN: Около четверти задействованных в Украине российских сил недееспособны

Это вызвано тяжелыми потерями и проблемами в логистике.

Около четверти российских войск, задействованных во вторжении в Украину, фактически потеряли боеспособность. Это вызвано тяжелыми потерями и проблемами в логистике.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что перед вторжением Россия стянула около 120 батальонных тактических групп. По словам осведомленного чиновника в ЕС, спустя шесть недель после начала полномасштабной войны 29 из них больше недееспособны.

Также сообщается, что этот комментарий появился вслед за признанием значительных потерь со стороны Кремля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина