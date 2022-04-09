CNN: Около четверти задействованных в Украине российских сил недееспособны

CNN: Около четверти задействованных в Украине российских сил недееспособны1
- 9.04.2022, 17:11
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Это вызвано тяжелыми потерями и проблемами в логистике.
Около четверти российских войск, задействованных во вторжении в Украину, фактически потеряли боеспособность. Это вызвано тяжелыми потерями и проблемами в логистике.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что перед вторжением Россия стянула около 120 батальонных тактических групп. По словам осведомленного чиновника в ЕС, спустя шесть недель после начала полномасштабной войны 29 из них больше недееспособны.
Также сообщается, что этот комментарий появился вслед за признанием значительных потерь со стороны Кремля.