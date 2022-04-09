«Ник и Майк»: Запад принял решение максимально быстро удушить санкциями Лукашенко и Путина 9 9.04.2022, 17:50

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Диктаторы попали в цугцванг.

На фоне войны на второй план отходят экономические вопросы. А зря. Санкции, которые применены к России (и прицепом к Беларуси) действительно беспримерные, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Попытки Кремля сделать хорошую мину при плохой игре выглядят как в случае с человеком, который об*срался, но делает вид, что все нормально. Вернуть курс рубля в России на уровень 23 февраля удалось. Однако очевидно, что это примерно такой же курс, который был в СССР. Доллар стоил 60 копеек, но купить его было нельзя.

Примерно поэтому же немного откатился курс белорусского рубля. Ничего общего с реальностью этот курс не имеет. Вы видите, как растут цены в магазинах. Как сокращаются зарплаты. Не нужно быть великими экономическим аналитиком, чтобы понять, что происходит. Но Головченко-Ньютон отчитался, что ВВП растет, что санкции не работают и что все вообще отлично.

Позавидуем оптимизму Головченко-Ньютона, и вот почему:

1. Если ранее обход практически всех санкций против Беларуси строился на России, то теперь эта лазейка закрыта еще надежнее. Западное направление закрыто дано. Украинское – с началом войны. Это цугцванг.

2. Блокировка автотранспортных услуг – очень болезненный удар. Объем услуг на этом рынке был ориентирован на Европу и составляет более 1,5 млрд долларов. Здесь и прямые потери, и увольнения для тысяч белорусов.

3. Беларусь не смогла выполнить обязательства перед ЕБРР и МБРР по погашению основного долга и процентов. Официально это было представлено как попытка заплатить в белорусских рублях. Но это то же самое, что сходить в магазин в Париже с белорусскими рублями.

Отказ платить по кредитам ЕБРР и МБРР, которые давали деньги на инфраструктурные проекты - это два выстрела в ногу: с одной стороны, это дефолт. С другой, придется искать деньги на дофинансирование проектов (а денег нет, привет Головченко-Ньютон).

4. ЗВР сократились за два месяца на 1 млрд. По сообщению самого Нацбанка, часть средств пытались перевести в то, что не считается резервами по международным стандартам. Источники Ника в Нацбанке говорят, что это попытка вывести часть средств из-под санкций.

Ну, и не забываем, что много валюты сняли физики.

ЗВР упали до отметки 7,6 млрд. При таргете на конец года – 7 млрд. Новых кредитов в нынешних условиях ждать неоткуда. А платежи по внешним долгам (если их кто-то будет оплачивать) – большие.

Плюс помним, что 1,4 млрд – это SDR, которые будет очень проблематично поменять на что-то ликвидное. Тем более на фоне новых санкций.

5. При этом сам Головченко-Ньютон весело отрапортовал, что нефтепереработка сократилась в два раза и работает на внутренний рынок. Во-первых, продавать некуда. А во-вторых, внутренний рынок – это хорошо, но те же колхозы, которые сейчас активно сеют, платят (если платят) явно не из своих.

Такие же проблемы у «Гродно Азот» и МАЗа.

6. Именно на фоне полнейшей задницы в экономике синепалый каманданте решил перейти в атаку на виртуальном фронте и сначала освободил дальнобойщиков, а затем собрался на переговоры. Очень хочется снова быть субъектным, но поздно. Здесь уже фарш обратно не провернуть.

7. Очевидно, что те санкции, которые вводились после 2020 года, на фоне того, что делает Европа и США сейчас – цветочки. По информации Жози из европейских коридоров всерьез рассматривается вопрос максимально быстрого экономического удушения режимов двух старцев.

Очевидно, что санкции бьют и по Европе. И затягивании ситуации будет только ухудшать ситуацию и в продовольственном секторе, и в энергетическом, и в любом другом. И если про газовое и нефтяное эмбарго еще недавно не заикались, то после Бучи эти голоса звучат все громче, а Европарламент даже успел проголосовать за эмбарго.

Что делать белорусам в этой ситуации? Спасти свои деньги любыми способами. Продолжать распространять правдивую информацию про войну в Украине. Делать дела: воевать, если можешь воевать; помогать, если можешь помогать. Любые действия лучше слов.

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