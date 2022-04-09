Работников гомельского химзавода лишили доплат за вредные условия труда 5 9.04.2022, 18:27

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Завод серьезно пострадал от потери рынка Украины и санкций.

В редакцию «Флагштока» попал приказ директора ОАО «Гомельский химический завод» Дмитрия Чернякова. В соответствии с документом, датированным 31 мартом 2022 года, работники цеха гранулированного аммофоса и работники вспомогательных служб завода (ЦОТК, КИПиА, ЦЦЭР) не будут получать компенсации за работу во вредных условиях труда с период выпуска опытно-промышленной партии удобрений до 15 апреля.

В приказе не содержится информации, указывающей на причину лишения работников компенсаций.

На практике это означает, что около 70 человек не получат доплату, около сотни рублей и несколько дней к отпуску.

Гомельский химический завод серьезно пострадал от потери рынка Украины и санкций. Сегодня завод в основном работает «на село» – для внутреннего рынка Беларуси.

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