закрыть
9 апреля 2022, суббота, 20:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Работников гомельского химзавода лишили доплат за вредные условия труда

5
  • 9.04.2022, 18:27
  • 4,982
Работников гомельского химзавода лишили доплат за вредные условия труда

Завод серьезно пострадал от потери рынка Украины и санкций.

В редакцию «Флагштока» попал приказ директора ОАО «Гомельский химический завод» Дмитрия Чернякова. В соответствии с документом, датированным 31 мартом 2022 года, работники цеха гранулированного аммофоса и работники вспомогательных служб завода (ЦОТК, КИПиА, ЦЦЭР) не будут получать компенсации за работу во вредных условиях труда с период выпуска опытно-промышленной партии удобрений до 15 апреля.

В приказе не содержится информации, указывающей на причину лишения работников компенсаций.

На практике это означает, что около 70 человек не получат доплату, около сотни рублей и несколько дней к отпуску.

Гомельский химический завод серьезно пострадал от потери рынка Украины и санкций. Сегодня завод в основном работает «на село» – для внутреннего рынка Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина