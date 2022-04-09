В воскресенье будет до +12°С
- 9.04.2022, 18:49
- 1,304
Прогноз на ближайшие несколько дней.
10 апреля ночью преимущественно по восточной половине республики еще скажется влияние атмосферного фронта, отходящего на территорию России, днем погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтики, пишет pogoda.by.
Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +6..+12°С.
11 апреля погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей, днем местами по стране ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +6..+11°С.