В воскресенье будет до +12°С 9.04.2022, 18:49

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Прогноз на ближайшие несколько дней.

10 апреля ночью преимущественно по восточной половине республики еще скажется влияние атмосферного фронта, отходящего на территорию России, днем погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с Балтики, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2..+5°С, днем +6..+12°С.

11 апреля погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей, днем местами по стране ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +6..+11°С.

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