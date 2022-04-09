ВСУ полностью освободили от оккупантов еще одно село в Харьковской области 4 9.04.2022, 18:51

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Местным жителям была оказана гуманитарная помощь.

ВСУ полностью освободили от российских оккупантов село Ольховка Харьковской области. Украинские военные оказали местным жителям гуманитарную помощь.

Об этом сообщает руководитель Харьковского гарнизона Сергей Мельник в «Фейсбуке».

«Еще одно направление на Харьковщине освобождено от врага-поселок Ольховка! Ситуация на указанном направлении - управляемая и контролируется силами сектора безопасности и обороны Харьковской области», — написал Мельник.

Он также добавил, что в ходе работы была оказана необходимая гуманитарная помощь местным жителям в виде пищевых наборов и бытовых средств индивидуальной гигиены.

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