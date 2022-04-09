В Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях сосредоточены основные усилия оккупантов 9.04.2022, 19:32

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На отдельных направлениях украинским войскам удается теснить врага.

Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Также враг не оставляет попыток установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

В то же время, оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичное блокирование города Харькова.

По данным Генштаба ВСУ, с целью скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи.

Также для наращивания группировки войск из Белгородской области РФ в район Шевченково Харьковской области перемещено до двух батальонных тактических групп противника.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка. Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошковского, Степного и Марьинки.

На Южнобугском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области

"Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска на отдельных направлениях", – добавили в Генштабе.

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