«Фото, от которого застывает кровь» 9.04.2022, 20:42

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Оккупанты собирают тела убитых в Мариуполе и уничтожают в мобильных крематориях.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета 9 апреля в telegram.

"Фото, от которого застывает кровь. Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу", – говорится в сообщении.

По данным горсовета, самый крупный из таких пунктов расположен в складском помещении на выезде к поселку Старый Крым.

"Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах. Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Потому что масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче", – заявили в пресс-службе.

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