На трассе М1 на отбойнике висит машина 3 9.04.2022, 20:22

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Как такое могло произойти?

Видеозагадку с трассы M1 опубликовал телеграм-канал «Виртуальный Брест». На кадрах, снятых на выезде из Бреста в направлении Кобрина, открывается занимательная картина: на отбойнике всеми колесами надежно загнездился автомобиль.

Издание сообщает, что необычное ДТП снято перед Бульковским мостом. Судя по кадрам, водитель не справился с управлением и «взлетел» на отбойник. Но посмотрите, как элегантно он «припарковал» свой транспорт — даже если захочешь, не повторишь.

В ГАИ рассказали, что за рулем «Фольксвагена» был 25-летний брестчанин. На 33 километре трассы М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» водитель не справился с управлением и заехал на отбойник. Пострадавших в аварии нет. Из потерь — 14 катафотов, стойка дорожного знака, два дорожных щитка и часть отбойника. Автомобиль также получил механические повреждения.

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