Великобритания после встречи Джонсона и Зеленского анонсировала новые поставки оружия в Украину 4 9.04.2022, 20:28

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Какое оружие получит Киев?

Великобритания направит в Украину бронетехнику и новые противокорабельные ракетные системы, чтобы поддержать нашу страну во время войны с оккупантом. Заявление от Даунинг-стрит прозвучало после встречи президента Владимира Зеленского и премьера Британии Бориса Джонсона.

Об этом пресс-служба правительства Британии.

Известно, что военная помощь от Британии предусматривает 120 единиц бронемашин и противокорабельные ракетные системы.

"Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России", - пишет пресс-служба.

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