Великобритания после встречи Джонсона и Зеленского анонсировала новые поставки оружия в Украину

Великобритания после встречи Джонсона и Зеленского анонсировала новые поставки оружия в Украину4
- 9.04.2022, 20:28
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Какое оружие получит Киев?
Великобритания направит в Украину бронетехнику и новые противокорабельные ракетные системы, чтобы поддержать нашу страну во время войны с оккупантом. Заявление от Даунинг-стрит прозвучало после встречи президента Владимира Зеленского и премьера Британии Бориса Джонсона.
Об этом пресс-служба правительства Британии.
Известно, что военная помощь от Британии предусматривает 120 единиц бронемашин и противокорабельные ракетные системы.
"Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 бронемашин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока продолжается незаконное нападение России", - пишет пресс-служба.