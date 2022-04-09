WP: Байден и Си Цзиньпин могут вместе установить мир в Украине 2 9.04.2022, 21:05

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Шанс для Пекина.

В начале 20 века русско-японская война становилась все более кровавой. В тот момент лидер страны, никогда не игравшей никакой роли на глобальной арене, решил стать миротворцем. После гибели более 100 тысяч российских и японских солдат в битве под Мукденом царь России и император Японии были готовы откликнуться на предложение президента Теодора Рузвельта, цитирует статью Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Он предложил каждому лидеру прислать представителя в США, чтобы провести переговоры о мирном договоре. Может и лидер Китая Си Цзиньпин воспользуется рецептом Рузвельта и покончит с войной в Украине?

Между США во главе с Рузвельтом в 1905 году и современным Китаем, которым управляет Си, очень много отличий. Но исторические аналогии – это не поварские рецепты, которые нужно выполнять по шагам, чтобы добиться желаемого результата. Тем не менее, сходство между этими двумя лидерами и возможности, которые открывает история, поучительны. В начале 1900-х США только начинали строить влияние в Западном полушарии. Однако они никогда не играли центральную роль в международных отношениях. У Рузвельта не было особо теплых отношений ни с японским императором, ни с российским царем. Но он был уверен, что способен договариваться с любым лидером на равных. США еще не были большой военной силой. Но Рузвельт стремился, чтобы американский флот ходил во всех уголках мира, включая моря между Россией и Японией. Также в те времена США стали крупным торговым партнером.

Сегодня история вручила Си более сильные карты, если он решится ими сыграть. Во-первых, у Китая сложились куда более тесные отношения с Россией и Украиной, чем у Америки были с Россией и Японией 100 лет назад. Также ввиду личных отношений Си Цзиньпина как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, а также высоких ставок для обоих, ни один из них не отклонит приглашение в Пекин. Будучи крупным торговым партнером как для Москвы, так и для Киева, Китай также имеет мощные рычаги влияния, чтобы убедить их обоих пойти на компромисс.

Во-вторых, китайские дипломатические позиции укрепляют роль Пекина как посредника. После российского вторжения, Китай долго не мог сформулировать свою публичную позицию. С одной стороны, российская атака нарушает принципы суверенитета и территориальной целостности, которые Пекин считает столбами интернациональной политики. А с другой – Китай не хотел оттолкнуть страну, с которой Си объявил «безграничное» партнерство. Это неловкое дипломатическое позиционирование теперь дает лидеру Китая простор для маневров, чтобы договориться о мире.

У Пекина также есть сильные стимулы прекратить войну в Украине. Российское вторжение и мощная западная реакция подрывают глобальную экономику. Цепи поставки разрываются, а цены на энергоносители рекордно растут, создавая неуверенность на финансовых рынках. Все это сократило прогнозы относительно роста глобальной экономики на 0.8% или на 700 миллиардов долларов. Будучи крупнейшим в мире потребителем энергоносителей и экспортером товаров, Китай рискует потерять больше из-за этой войны, чем кто-либо, кто не принимает в ней непосредственное участие. Помня о финансовом кризисе 2008 года, едва не ставшим второй Великой депрессией, китайские лидеры оправданно беспокоятся из-за рисков для глобальной финансовой системы. Премьер Ли Кецян недавно признал, что китайская экономика предстала перед все более «суровой» внешней средой.

Китайская инициатива о мире в Украине может также повысить глобальный престиж Китая. Шторм, созданный путинской жестокой агрессией, украинское ожесточенное сопротивление и мобилизация Запада для превращения России в партию сформируют геополитику на десятилетие. Издание напоминает, что за три недели до российского вторжения в Украину Си Цзиньпин встречался с Путиным. Поэтому Китай начали обвинять в том, что он - «лишь еще одна Россия с китайскими особенностями». Чтобы токсичность Путина не отравила Си и Пекин, благоразумно было бы начать политику, которая выходит за пределы одних только призывов к прекращению боев.

Для осуществления такой инициативы понадобится подготовка, а в деталях кроется бесчисленное количество «дьяволов». Должен ли Китай действовать в одностороннем порядке или предложить США выступить сообща? Если соперники смогут работать вместе как миротворцы, это может помочь обеим сторонам осознать необходимость оперативного сотрудничества для сокращения рисков будущих конфронтаций, в частности через Тайвань. Выбрать правильный момент для миротворческой инициативы Китая тоже нужно грамотно. Но недавние изменения в российской военной кампании, а также сигналы о готовности Зеленского к определенным уступкам говорит, что это время не за горами.

На подписании мирного соглашения между Россией и Японией Рузвельт сказал: «Это очень хорошо для России, и очень хорошо для Японии». Если Си Цзиньпин сможет добиться мира в Украине, это будет очень хорошо для всего мира.

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