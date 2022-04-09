В оккупированном Крыму российские солдаты торгуют украденными в Украине автомобилями

В оккупированном Крыму российские солдаты торгуют украденными в Украине автомобилями1
- 9.04.2022, 21:29
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ВСУ противостоят армии мародеров.
В оккупированном Крыму российские мародеры продают украденные в Украине автомобили и бытовую технику.
Об этом в эфире телемарафона сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает корреспондент «Укринформа».
«В Крым поступает на продажу очень много автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, возле рынков - грузовики с бывшими в употреблении холодильниками, телефонами, айфонами, телевизорами... Люди покупают с удовольствием, потому что цены бросовые, очень заниженные», - сказал Джемилев.
Российские военные, отходя с украинской территории, вывозят все из домов украинцев: технику, инструменты, одежду, продукты и т.п. Базар, где продают краденое, организован в Беларуси, неподалеку от границы с Украиной.