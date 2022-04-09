Россия сейчас сжигает себя 16 Владимир Пастухов

9.04.2022, 21:45

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Владимир Пастухов

О будущем РФ и россиян.

Есть ли у России будущее? У путинской России — нет, у России вообще — да. Лет пять назад в ответ на аналогичный вопрос мой старший товарищ переспросил: «О какой России мы говорим — о России детей или о России внуков? Это имеет принципиальное значение».

Будущее наших детей мы, похоже, украли. Россия сейчас сжигает себя, и пепел от этого пожарища закроет солнце для следующего поколения. Но через некоторое время небо расчистится естественным образом хотя бы только потому, что советские динозавры, коптящие воздух, вымрут.

Я полагаюсь на долгосрочные культурные инвестиции — сделанные Пушкиным, а не Путиным. И еще я надеюсь на то, что, как говорил известный киногерой, «кто нам мешает, тот нам и поможет».

Война — это в некотором роде кампания по выявлению деструктивных элементов русской истории. Они себя обозначили, всплыли скопом на поверхность, они же в ней и сгорят, в конце концов. К сожалению, не они одни. Цена будет большой. Надеюсь, что Россия ее осилит.

Владимир Пастухов, Telegram

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