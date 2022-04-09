Украина денансировала ряд соглашений с Беларусью 9.04.2022, 23:50

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Разорваны договора в сфере образования.

Украина разорвала научные и образовательные связи с Беларусью, сообщает «Сегодня».

Кабмином сегодня были денонсированы соглашения между Украиной и РБ о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях.

Также разорваны договоры о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров.

Признан недействительным и договор о сотрудничестве в области науки и технологий между странами.

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