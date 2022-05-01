ВСУ ударили по острову Змеиный: уничтожены 42 оккупанта и четыре ЗРК 4 1.05.2022, 8:03

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Захватчики несут потери на Николаевско-Херсонском направлении.

Защитники Украины в очередной раз атаковали вражеские объекты на временно захваченном острове Змеиный. Россияне понесли значительные потери.

Об этом сообщает оперативное командование Юг. В результате удара были разбиты три российские зенитные установки, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, машина связи – серверная с телекоммуникационным оборудованием. Кроме того, ВСУ ликвидировали 42 российских оккупанта.

Кроме того, в Херсонской области артиллерийским огнем украинские воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы Реппелент-1.

На Николаевско-Херсонском направлении продолжаются боевые действия. Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.

В Николаевской области противник потерял еще два беспилотника Орлан-10.

"Попадания наших подразделений были сокрушительными", - говорится в сообщении.

Справка: Реппелент-1 – это комплекс, предназначенный для радиоэлектронной разведки беспилотников по сигналам радиоэлектронных средств и подавлению их систем управления. Фактически это система, призванная выводить из строя вражеские беспилотники. Конкретно этот комплекс способен глушить беспилотники в радиусе 30-35 км. Разработка российского комплекса Репелент-1 завершилась в 2016 году, а о его использовании оккупантами в Украине стало известно в 2018 году.

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