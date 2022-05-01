The Sun: Путин - на пороге принятия важного решения по войне в Украине

The Sun: Путин - на пороге принятия важного решения по войне в Украине52
- 1.05.2022, 8:06
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Командующие российской армией разочарованы тем, как разворачивается ситуация на фронте.
Из-за провала вторжения в Украину президент страны-агрессора России Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы объявить Украине войну вместо нынешней "специальной операции".
К объявлению войны Путина подталкивают командующие российской армией, которые разочарованы тем, как разворачивается ситуация, пишет британская газета The Sun.
Сообщается, что военные начальники РФ недовольны и возмущены тем, что российский диктатор приказал оккупантам отступить от Киева и провалом атак в направлении украинской столицы в целом, а также сокращением масштабов наступления на Донбассе.
На фоне неудач на фронте верховное командование Вооруженных сил России призывает Путина отказаться от термина "спецоперация" и объявить полномасштабную войну Украине. Это позволило бы провести в России массовую мобилизацию и восполнить потери в рядах захватчиков, а также набрать больше призывников на срочную службу.
Кроме того, в таком случае РФ смогла бы ввести военное положение и обратиться за поддержкой к своим международным союзникам, в частности, к Беларуси.