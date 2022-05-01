67-ой день войны за Украину (онлайн) 1.05.2022, 8:17

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(Обновляется) Что происходит на основных фронтах.

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже 67-ой день. Народ Украины мужественно сражается.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Украины было поражено 9 воздушных целей: два самолета Су-25 и 7 беспилотников. Только на территории Донецкой и Луганской областей за вчерашний день отбито 9 атак врага, уничтожено 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, 1 специальную машину и 5 авто.

Сайт Charter97.org ведет трансляцию 67-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 30 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

12:20 Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали один из многих уничтоженных танков российских оккупантов.

12:12 Как жители Кутузовки Харьковской области встречают украинскую армию. "Мы жили с верой, что наши ребята скоро придут", - с дрожью в голосе рассказывает Алла, жительница Кутузовки.

12:01 Российский пропагандист опозорился сюжетом «с передовой».

11:52 Премьер-министр Британии Борис Джонсон поговорил по телефону с Зеленским. Великобритания продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь и предоставит украинцам все необходимое для обороны. Он также добавил:

"Я более, чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин проиграл".

11:40 Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против России, планирует отрезать Сбербанк от системы SWIFT, а предлагаемое нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

11:28 Общие потери армии России в войне с Украиной уже составили 23 тысячи 500.

11:20 Тем временем пес-сапер Патрон продолжает разминировать территории вблизи Чернигова. За прошедшие сутки он вместе с черниговскими пиротехниками ГСЧС уничтожил 262 взрывоопасных предмета.

11:09 Истории нескольких белорусов, которые долгое время оставались в самых горячих точках: в Буче и Гостомеле.

11:00 На Изюмском направлении украинские нацгвардейцы уничтожили вражескую БМП-2 и подбили танк.

10:52 Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества".

10:45 Украинская разведка сообщает, что Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники. На территории «ПМР» напечатан большой тираж газеты «Приднестровье», датированный 2 мая 2022 года. Центральный материал газеты – «Официальное обращение жителей ПМР к Путину».

10:38 В Минске на Немиге задержали уличного музыканта, который исполнял песни на украинском языке. Имя задержанного пока неизвеснто. Среди прочего музыкант исполнял композиции группы Океан Ельзи.

10:30 Украинские воины батальона «Сармат» отразили атаку рашистов на Донбассе. Уничтожены танк и живая сила противника.

10:20 Во временно оккупированной Новой Каховке российские военные похитили депутата местного горсовета Игоря Протоковило, сообщается на странице городского совета в Facebook. Протоковило забрали из собственного дома 19 апреля, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

10:12 Украинцы сделали смертоносную машину еще опасней. Они взяли трофейный российский «Торнадо-У» и прикрутили американский пулемёт Browning М2.

10:03 В Николаевской области прозвучал мощный взрыв. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал такое фото и написал, что российские войска выступили «против удобрений».

«Туча уже белая. Проверяем состав воздуха», — добавил он. Пока неизвестно, что именно взорвалось и есть ли пострадавшие.

09:57 На аэродроме в белорусской Зябровке остались российские войска.

09:50 На днях со «Стугны-П» (противотанковый комплекс) украинские военные сбили еще один российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

09:42 Как украинская девушка-модель оказалась на передовой и громит оккупантов.

09:34 Украинский танк выехал из стога сена и накрыл огнем оккупантов, собравшихся «на постой».

09:26 В результате мощного огневого удара по передовому командному пункту 2-й армии российских оккупантов в Харьковский области ликвидирован российский генерал Андрей Симонов.

09:21 Президент Украины опубликовал видео встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве.

09:14 30 ОМБр имени князя Константина Острожского четко отработала "Градами" по позициям оккупантов.

09:07 В Украине закрывают морские порты. Морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска, Херсона будут закрыты до возобновления контроля над ними Украиной.

09:01 Госсекретарь США Энтони Блинкен этой ночью говорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В частности, речь шла о предоставление Украине $33 млрд на нужды безопасности, экономики и гуманитарной помощи. Также были обговорены планы возвращения американских дипломатов в Украину.

08:50 Во время налета вражеской авиации в Запорожской области военнослужащий Национальной гвардии Украины использовал ПЗРК "Игла" и сбил российский боевой самолет СУ-25 "Грач". Вражеский пилот погиб вместе со своим истребителем за 11 миллионов долларов.

08:42 Российская армия за два месяца убила вдвое больше жителей Мариуполя, чем нацисты за два года во время Второй мировой войны, заявил мэр Бойченко.

По его словам, итог фашистской оккупации города — смерть около 10 000 мирных людей, а российские военные убили больше 20 000. Более 40 000 человек вывезли насильно.

08:35 Как сейчас выглядит Чернигов с высоты птичьего полета:

08:29 В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на начало 67-х суток противостояния российскому полномасштабному вторжению.

08:24 Село Горенка Киевской области. Пенсионерка печет на руинах своего дома, разрушенного россиянами.

08:19 Германия согласилась ввести ограничения на импорт российской нефти, пишет агентство DPA. Эмбарго сейчас рассматривается в рамках шестого санкционного пакета против РФ, который будет принят на следующей неделе.

08:15 В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую российскую систему "Реппелент 1", призванную выводить из строя украинские беспилотники.

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