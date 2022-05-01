«Взял в долг всего пять тысяч рублей — и лишился жилья» 1 1.05.2022, 8:47

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Как белорусы попадают на удочку «быстрых кредитов».

Никогда не разговаривайте с неизвестными. И уж точно не одалживайте у них деньги. Ведь даже копеечный займ, которого едва ли хватит для решения житейских проблем, может обернуться потерей целой квартиры. И, увы, это не метафора. С неожиданными поворотами судьбы (и закона) довелось столкнуться сразу нескольким белорусам, которые надеялись выпутаться из свалившихся внезапно передряг за счет небольшого кредита от фирмы, а в итоге оказались без крыши над головой, пишет onliner.by.

О правилах работы ЧУП «Лагом» и его директора Виталия Бутько мы рассказывали дважды. В первой серии фигурировали четверо пострадавших, во второй — еще трое. При этом сами люди уверены, что их больше, просто не все готовы бороться (или же стыдятся того, что угодили в подобную историю).

Если пересказывать личные драмы коротко, то все просто: каждый по какой-то причине обратился за деньгами в «Лагом» (суммы чаще всего были незначительные — от 5000 до 20 000 рублей), не смог вовремя выполнить обязательства. И лишился квартиры. Через суд, по закону, никакого рэкета.

Что называется, внимательно читайте договор, заранее считайте проценты и дважды подумайте, прежде чем выписывать детей из жилья перед подписанием бумаг.

Несоответствие размеров займа и масштабов потерь смущало всех пострадавших. Но не суды, рассматривавшие дела. Из семи героев только трое смогли вернуть свои метры, да и то с большим трудом и благодаря профессионализму адвоката Леонида Лапковского. Остальные же… Впрочем, на горизонте наметились перемены.

Историю Светланы, которая после похорон брата узнала, что у него вместо квартиры в новостройке — долгов на миллион рублей, мы рассказали в начале февраля этого года. Дополняла и без того запутанную картину непонятная расписка с «левой» подписью и удивительные устные предложения «махнуться» жильем. Несмотря на все странности, суд Светлана проиграла и еще осталась должна «Лагому» более 12 000 рублей. Однако сдаваться женщина не планировала.

И вот в конце апреля прокуратура Минска вступилась за минчанку, официально назвав условия заключения договора «крайне невыгодными».

В протесте прокурор города Минска просил отменить судебные постановления в части отказа Светлане в иске о признании договоров займа и залога недействительными. Основание — полученные деньги были потрачены на лечение брата, что само по себе указывает на стечение тяжелых жизненных обстоятельств. «При этом договоры были заключены на крайне невыгодных для заемщика условиях и существенно отличались от условий аналогичных сделок с банковскими организациями. В частности, имели сверхвысокий процент за пользование займом, в несколько раз превышавший ставку рефинансирования, и значительный размер штрафных санкций, очередность погашения требований по обязательству не соответствовала интересам заемщика. Такие условия способствовали росту задолженности и влекли за собой лишение лица единственного места жительства», — говорится в сообщении прокуратуры.

Протест прокурора не оказался гласом вопиющего в пустыне. Постановлением президиума Минского городского суда протест был удовлетворен, а ранее вынесенные по делу судебные постановления отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

— Конечно, это приятный и неожиданный поворот. О том, что все предыдущие решения отменены и будет новый суд, меня уведомили по электронной почте. Буду теперь готовиться к новым заседаниям. Моя задача не столько разобраться с долгом, сколько вывести их на чистую воду. Ведь столько людей пострадало! Да одна расписка, якобы написанная моим братом и предоставленная «Лагомом» на заседание, чего стоит! Думаю, новому суду будет над чем работать и с чем разбираться, — рассуждает Светлана.

Перемены возможны в деле еще одного минчанина. Заключив с «Лагомом» договор на займ в размере 5000 рублей, мужчина, «затормозив» с выполнением обязательств, взрастил долг аж до 65 000 рублей. А там до продажи его половины в двушке (единственном жилье) рукой было подать.

«Без исследования вопроса о мерах, принятых для взыскания долга, в том числе в принудительном порядке, установления имущества Д., на которое может быть обращено взыскание, без проверки соблюдения «Лагомом» требований законодательства суд первой инстанции удовлетворил иск.

В протесте прокурор города Минска указал на несоразмерность нарушения обеспеченного залогом обязательства стоимости предмета залога. Отметил наличие обстоятельств, свидетельствующих о получении займа на крайне невыгодных для гражданина условиях. Констатировал применение необъективного подхода к определению начальной цены реализации заложенного имущества, притом что сам Д. не принимал участия в обсуждении этого вопроса.

Президиум Минского городского суда удовлетворил протест и направил дело на новое рассмотрение», — сообщают в прокуратуре.

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