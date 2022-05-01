Что меняется с 1 мая для автомобилистов в Беларуси 1.05.2022, 9:47

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Пятый месяц года принесет несколько новшеств.

Пятый месяц года принесет некоторые новшества как для общества в целом, так и для автомобилистов. О последних и поговорим. Так случилось, что большинство новостей так или иначе связаны с пересечением границы, пишет abw.by.

Обязательная дезинфекция транспорта во всех пунктах пропуска

Во всех пунктах пропуска на белорусской границе с 1 мая будет введена обязательная дезинфекция транспортных средств. Это решение утверждено указом номер 154.

Возмездные услуги по обязательной дезинфекции будет оказывать ООО "БелГлобалГарант". Оплата будет производиться путем приобретения контрольной марки в "Белгосстрахе" и ОАО "АСБ Беларусбанк" в пунктах пропуска через границу.

В указе сказано, что при отсутствии у водителя или владельца контрольной марки и отказе в ее приобретении транспортное средство не подлежит ввозу в РБ.

Пломбировка фур из Латвии и пустых из ЕС

С 1 мая согласно постановлению правительства РБ, навигационные пломбы будут применяться и при ввозе товаров автотранспортом с территории Латвии. Также в обязательном порядке будут пломбироваться даже порожние фуры, зарегистрированные в ЕС. Есть небольшой перечень ТС, на которые эта необходимость не распространяется.

Напомним, ранее спутниковыми навигационными устройствами начали оборудовать фуры из Литвы и Польши. Плата за пломбу составляет 10 базовых величин.

Литва снимает все "ковидные" ограничения на въезд

С 1 мая путешественникам, прибывающим из любой страны мира, для въезда на территорию Литвы не нужно сдавать ПЦР-тест, даже если они не были привиты или не переболели COVID-19.

Также не требуется заполнения анкеты пассажира. Для того чтобы пересечь границу, достаточно любой действующей шенгенской визы.

Повысят тарифы на зарядку электромобилей

C 1 мая 2022 года оператор электрозарядных станций в Беларуси Malanka изменяет тарифы на услуги по зарядке электромобильного транспорта. Так стоимость услуги за 1 кВт*ч составит:

- медленная зарядка – 0,35 рублей/кВт*ч,

- быстрая зарядка – 0,45 рублей/кВт*ч.

Увеличены нормы беспошлинного ввоза товаров наземным транспортом

Белорусы могут ввозить беспошлинно из-за границы товары для личного пользования на сумму до 1 тысячи евро и весом до 31 кг уже как два дня – с 28 апреля.

В отношении товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива), ввозимых на таможенную территорию ЕЭС в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке, увеличены нормы беспошлинного ввоза: стоимостная – с 500 до 1000 евро, весовая – с 25 до 31 кг.

Это предусмотрено решением совета евразийской экономической комиссии №59.

Данная мера будет действовать временно – до 1 октября текущего года.

Ранее совет ЕЭК повысил порог беспошлинного ввоза до 1 тысячи евро для товаров для физических лиц, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях.

Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Согласно постановлению cовета министров от 28 апреля 2022 года №263, в Беларуси изменяются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕЭС. Документ предусматривает следующие ставки экспортных пошлин:

- сырая нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – 49,6 долл. за тонну (ранее – 61,2 долл.);

- прямогонный бензин – 27,2 долл. за тонну (ранее – 33,6 долл.);

- товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – 14,8 долл. за тонну (ранее – 18,3 долл.).

Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 года.

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