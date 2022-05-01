закрыть
1 мая 2022, воскресенье, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Киеве проходит встреча Владимира Зеленского и Нэнси Пелоси

2
  • 1.05.2022, 10:01
  • 2,868
В Киеве проходит встреча Владимира Зеленского и Нэнси Пелоси
Фото: Офис Президента Украины

Спикером Палаты представителей Конгресса США прибыла в украинскую столицу.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 1 мая со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!» - подчеркнул президент Украины в Telegram-канале.

27 апреля Палата представителей Конгресса США приняла ряд решений в поддержку Украины, в том числе и законопроект, предусматривающий конфискацию российских подсанкционных активов. Кроме того, был принят законопроект о трансатлантической безопасности телекоммуникаций. Он предусматривает поддержку Украины в вопросе интеграции в европейские телекоммуникационные системы. Отдельно союзники Украины в Вашингтоне готовят и уже реализуют инициативы, касающиеся поиска и замораживания активов российских олигархов не только на территории США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников
Народный политзек
Народный политзек Ирина Халип