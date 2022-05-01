В Киеве проходит встреча Владимира Зеленского и Нэнси Пелоси

В Киеве проходит встреча Владимира Зеленского и Нэнси Пелоси2
- 1.05.2022, 10:01
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Спикером Палаты представителей Конгресса США прибыла в украинскую столицу.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 1 мая со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве, сообщает «Укринформ».
«Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!» - подчеркнул президент Украины в Telegram-канале.
27 апреля Палата представителей Конгресса США приняла ряд решений в поддержку Украины, в том числе и законопроект, предусматривающий конфискацию российских подсанкционных активов. Кроме того, был принят законопроект о трансатлантической безопасности телекоммуникаций. Он предусматривает поддержку Украины в вопросе интеграции в европейские телекоммуникационные системы. Отдельно союзники Украины в Вашингтоне готовят и уже реализуют инициативы, касающиеся поиска и замораживания активов российских олигархов не только на территории США.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. pic.twitter.com/YSrqGuRKbG— Офіс Президента (@APUkraine) May 1, 2022