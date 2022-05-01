Ученые на Большом адронном коллайдере совершили еще один прорыв в физике 11 1.05.2022, 9:57

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Что произошло?

Ученые из ЦЕРНа смогли точно измерить массу элементарной частицы, которая называется t-кварк. Она самая тяжелая из всех известных науке элементарных частиц. Полученные данные еще больше приближают ученых к лучшему пониманию того, как устроена Вселенная, сообщает focus.ua со ссылкой на ScienceAlert.

Чтобы иметь представление о тех или иных элементарных частицах физики сталкивают пучки протонов в Большом адронном коллайдере. В результате этого процесса появляется в том числе и t-кварк.

Согласно сообщению ЦЕРНа, новые данные, которые были получены в результате недавнего эксперимента, показали, что масса t-кварка — 172,76 гигаэлектронвольт (ГэВ). И этот результат на 0,12 ГэВ точнее, чем предыдущие расчеты.

Хотя этот результат сам по себе является большим шагом вперед для физики элементарных частиц, в ЦЕРНе считают, что во время будущих экспериментов можно будет достичь еще более точных результатов.

По словам ученых, t-кварк получает свою массу от связи с неуловимым бозоном Хиггса. Эта связь является самой сильной, о которой только известно в Стандартной модели элементарных частиц.Стоит напомнить о том, что t-кварк после своего появления в Большом адронном коллайдере, почти всегда распадается на W-бозон и на b-кварк.

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