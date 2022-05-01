Британская разведка раскрыла планы оккупантов в Херсонской области

Британская разведка раскрыла планы оккупантов в Херсонской области2
- 1.05.2022, 10:27
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Данные опубликовало Минобороны Великобритании.
Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать свое продвижение и повысить безопасность своего контроля над Крымом.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
В ведомстве отмечают, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.
Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль, а с сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.
"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе. Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом", - говорится в сообщении.