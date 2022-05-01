Похороны режима Путина 4 1.05.2022, 10:51

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Дата уже назначена?

Разведка Британии заверила, что Владимир Путин может объявить мобилизацию в России на 9 мая. Эксперты уверяют, что такая вероятность есть, но это похоронит режим Путина.

Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко в эфире 24 канала.

Он рассказал, что фразу разведки Британии о мобилизации в России не следует преувеличивать, ведь этого может и не произойти. "В действительности министр обороны сказал, что не удивится, если Путин это сделает", – говорит политолог.

"Это (мобилизация – 24 канал) будет похорон вообще режима Путина. Ибо то, что мы сейчас увидим по этническим потерям россиян, это обычно буряты и другие. И если будет объявлена всеобщая мобилизация, то российский патриотизм скоро исчезнет", – заявляет Чаленко.

Политолог подчеркнул, что сегодня еще нет мобилизации в России, но уже лидеры мнений и шоубизнеса отказываются выступать с фашистской символикой России. Поэтому то, над чем работали украинцы, и наши призывы наконец-то сработали.

По мнению Игоря Чаленко, уровень истерии на 9 мая будет максимальным, ведь не все поддерживают Путина, это показывают лишь для того, чтобы не сесть в тюрьму. Он уверяет, что со временем ситуация в России будет ухудшаться, и реальные мнения россиян в поддержку режима Путина также будут уменьшаться.

"Но не стоит тешить себя иллюзиями. Уровень поддержки в России будет достаточным, чтобы Путин продолжал свою кампанию", – подчеркнул политолог.

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