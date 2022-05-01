Bloomberg: Сбербанк России отключат от SWIFT уже на следующей неделе 9 1.05.2022, 10:54

6,344

А нефтяное эмбарго Евросоюза против РФ может заработать до конца года.

Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против России, планирует отрезать Сбербанк от системы SWIFT, а предлагаемое нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что ЕС планирует предложить запрет на импорт российской нефти с конца года, а к тому моменту постепенно будут вводиться ограничения. Ранее сообщалось, что сначала под запрет может попасть российская танкерная нефть, а после — трубопроводная.

Другие варианты, которые обсуждались для сокращения нефтяных доходов России, включали установление прайс-кэпов, то есть ограничение цен, а также специальные механизмы оплаты через эскров-счета и тарифы.

Беларусь также, предположительно, будет включена в шестой санкционный пакет за ее роль в российском вторжении, в ходе которого она, в частности, выступала как плацдарм для российских войск.

Среди других предложений, которые будут обсуждаться в рамках нового пакета санкций — ограничения на консалтинговые и облачные услуги, а также на покупку недвижимости.

Также может быть одобрено больше индивидуальных санкций, в частности на военных чиновников, олигархов и их соратников, а также ответственных за военные преступления россиян в Украине.

Некоторые страны-члены Евросоюза также настаивают на ужесточении имеющихся ограничений на морскую торговлю и порты как часть пакета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».