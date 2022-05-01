Врачи рассказали о колоссальной пользе черного шоколада для сердца 1.05.2022, 11:02

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Нужно только внимательно читать состав на этикетке.

Научные исследования свидетельствуют о том, что черный шоколад способствует снижению кровяного давления и сохраняет здоровье сердца. Ученые недавно обнаружили, что целебный эффект шоколада проявляется благодаря бактериям, обитающим в нашем кишечнике, пишет сайт medicina.ua.

Полезные микроорганизмы, такие как бифидобактерии и лактобактерии, активно расщепляют волокна какао-бобов. В процессе они вырабатывают вещества, обладающие противовоспалительными свойствами. Полученные «лекарства» попадают в кровоток и защищают сердце и артерии от повреждения. Ученые протестировали какао-порошок в искусственном желудочно-кишечном тракте, который состоит из серии видоизмененных пробирок. Какао-бобы содержат пищевые волокна, которые плохо перевариваются и усваиваются нашим организмом, но легко перерабатываются дружественной микрофлорой кишечника.

В результате расщепления волокон большие полифенольные полимеры преобразуются в малые молекулы, которые проще усваиваются. Попав в кровоток, они снижают воспаление тканей сердечно-сосудистой системы. Поскольку черный шоколад содержит больше какао-бобов, он более полезен, чем молочный.

Людям, страдающим от гипертонии, нужно тщательно подходить к выбору каждой шоколадки и внимательно читать состав на этикетке. Настоящий черный шоколад не должен содержать никакие другие жиры, кроме какао масла. Допустимо содержание лецитина (эта добавка безвредна и даже полезна нашему организму) и ароматизаторов (например, ванили).

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