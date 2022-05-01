На БМЗ работников просят брать «выходные» 4 1.05.2022, 11:50

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Фото с сайта БМЗ

Что на самом деле происходит на крупных белорусских предприятиях?

Недавно СМИ рассказывали, как на одном из гомельских предприятий сотрудникам выплачивают лишь две трети зарплаты. В коллективе считают, что это связано с проблемами на производстве, которые появились после ухода многих брендов с российского рынка, куда направляли продукцию. После выхода материала с zerkalo.io связались сотрудники жлобинского БМЗ — по их словам, на заводе в мае тоже работать будут не все.

«Санкции сделали нас настолько сильными, что даже на работу ходить не нужно»

Один из сотрудников заводоуправления, Алексей (это и остальные имена изменены по просьбе собеседников), рассказал, что там людям в мае предлагают уйти на 7 дней на простой — в это время сохранится 2/3 оплаты, «хотя обещают заплатить больше». И еще три дня просят взять за свой счет.

— Про последние ходят слухи, что, может, и не придется брать. Руководство сотрудникам говорит, что дни простоя можно брать, если это не помешает выполнению плана, а это у нас не зависит от загрузки на производстве. Насколько это обязательно вообще и будет ли кто-то следить, все ли взяли эти дни, пока неизвестно. В апреле тоже давали по три дня простоя. Некоторые мои коллеги брали пару дней на этой неделе, [в конце апреля], и по три на следующей, [во время майских праздников и выходных], — поделился Алексей. — Зато разнарядка пришла ко Дню Победы: 10% сотрудников нашего подразделения должно присутствовать на параде.

Нерабочие дни работники могут выбирать сами и согласовывать с руководителями. Мужчина пояснил, как это скажется на зарплате и как на ситуацию реагируют в коллективе.

— Можно просто посчитать: 20 рабочих дней, из них семь — за 2/3 без премии, и три без оплаты вообще. Выйдет где-то на 25% меньше, чем обычно. Но мои коллеги не особо расстраиваются, я бы так сказал. А для других людей это может быть серьезной проблемой, особенно на производстве, думаю. Судя по тому, что я слышал, — это только «цветочки», в июне будет гораздо хуже.

Предприятие сейчас вынуждено идти на такие меры из-за санкций и проблем с логистикой, которые вызвала война в Украине.

— Да, санкции сделали нас настолько сильными, что даже на работу ходить не нужно, — иронизирует собеседник. — А если серьезно, то в мае заканчиваются последние крупные контракты на продукцию с высокой добавочной стоимостью, европейские, конечно. Если не найдутся альтернативные рынки, то часть производства придется остановить.

Виктор, работник одного из цехов, рассказал, что на БМЗ вышел приказ «о предоставлении отпуска по инициативе нанимателя в размере тарифного оклада». По его словам, подчиненным документ не показывают.

— Предлагают взять несколько дней (не в ущерб производству) в апреле и мае. Есть много незагруженных подразделений, их работники берут эти дни. Людям говорят, что на 2/3 тарифного оклада, а на самом деле это меньше — почти половина, если сравнивать с полным месяцем и полной премией, по моим расчетам. Люди пока не поняли всего, но многие возмущены. Так как сейчас Радуница и посевная, многие берут эти дни. Но в каждом подразделении все происходит по-разному. Где-то добровольно люди [уходят на эти вынужденные выходные], где-то принудительно человека ставят в известность: столько-то дней «по инициативе нанимателя», распишись в распоряжении, что ознакомлен и согласен. Где-то нужно взять семь дней, где-то пять.

Фото: TUT.BY

Виктор тоже рассказал, что сотрудникам предлагают брать дни и за свой счет, «но не много». Вот как он все это объясняет:

— Основные производства загружены не более чем на 50%. Некоторые подразделения остановлены на весь май: БМЗ работает только по предоплате, а ранее заключённые контракты не всегда возможно выполнить из-за невозможности доставки. На некоторые материалы сократили бюджет на 50%.

Проблемы с логистикой, по его словам, связаны с боевыми действиями в Украине — значительная часть продукции шла в Европу через соседнюю страну, а если конкретно — Одессу.

— Ситуация может поменяться быстро, если найдут новые рынки сбыта и способ доставки. Но в целом всё пессимистично. Люди готовятся [к тому, что с работой могут быть проблемы]: меньше развлечений, «больше картошки посадим». Как в анекдоте — «потерплю», — описывает реакцию коллег заводчанин. — Зато на финальный хоккейный матч «Металлург» — «Юность» отправили 20 автобусов в Минск. Желающих насобирали — это ведь бесплатно, всех отпустили с работы, свозили.

«Главное — что не за свой счёт»

То, что количество дней — вопрос индивидуальный, в зависимости от цеха и подразделения, подтверждает Кирилл.

— У нас предлагают взять 2 смены (день-ночь) обязательно, а дальше предлагают так: кому нужно — могут идти, но не всей бригадой, чтобы было кому делать план. У нас некоторые сейчас возьмут дни с 4 по 8 мая, кто после 9-го. По оплате будет, как нам объяснили, не 2/3, а должностной оклад с сохранением соцвыплат. То есть это тарифный оклад, премия, но без некоторых надбавок.

Фото: wikipedia.org

Коллеги мужчины тоже реагируют по-разному.

— Кому вообще на руку это — мини-отпуск на майские. Кто постарше — вспоминают, как было при старом руководителе, который работал в 90-х. Но главное — что не за свой счет. Вот это был бы сильный удар! Если у человека смена выходит в районе 90−100 рублей, за две смены, считай, 200 рублей как и не было. А так — посмотрим, сколько дадут в итоге за эти смены. Если так, как обещали, еще сносно. Если что-то изменится в худшую сторону, грустно будет… На моей памяти такое уже было — когда уходили на 2/3, премий долго не видели. Многие увольнялись, уезжали в Россию работать. Когда все налаживалось, возвращались, но обратно их уже не брали, — вспоминает Кирилл.

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