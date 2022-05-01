Российский пропагандист опозорился сюжетом «с передовой»7
- 1.05.2022, 11:57
- 6,190
Видеофакт.
Российская пропаганда продолжает смешить цивилизованный мир "сюжетами с передовой". Рупор Кремля Семен Пегов решил создать экшн, сняв видео под залпы, передает УНИАН.
Ролик появился в сети.
Очевидно, пропагандист для своего сюжета вырезал необходимый фрагмент видео, однако его оригинал слили.
На кадрах видно, как Пегов дает команду оккупанту открыть огонь словом "поехали" и характерным жестом. После этого он начинает стендап "с передовой", рассказывая о воздушных боях и "уничтожении украинских беспилотников".