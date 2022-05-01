Российский пропагандист опозорился сюжетом «с передовой» 7 1.05.2022, 11:57

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Видеофакт.

Российская пропаганда продолжает смешить цивилизованный мир "сюжетами с передовой". Рупор Кремля Семен Пегов решил создать экшн, сняв видео под залпы, передает УНИАН.

Ролик появился в сети.

Очевидно, пропагандист для своего сюжета вырезал необходимый фрагмент видео, однако его оригинал слили.

На кадрах видно, как Пегов дает команду оккупанту открыть огонь словом "поехали" и характерным жестом. После этого он начинает стендап "с передовой", рассказывая о воздушных боях и "уничтожении украинских беспилотников".

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