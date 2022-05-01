Le Monde: Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, дальше – победа 1 1.05.2022, 12:05

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Фиаско наступления на Киев показало жалкое состояние армии РФ.

Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, чтобы избежать худшего. После ряда пережитых трагедий страна может рассчитывать на победу, в том числе благодаря тяжелому западному вооружению.

Об этом пишет французское Le Monde.

Издание отмечает, что 24 февраля, после первоначального оцепенения и перспективы быстрого разгрома украинских сил, наступило время неожиданности.

"Этому способствовали как их (украинцев, - ред.) стойкость и эффективность, так и неожиданные осечки противника, который явно превосходил их по численности и материальным возможностям. Фиаско наступления на Киев, за которым последовало жалкое отступление и передислокация в сторону Донбасса, продемонстрировали масштабы злоупотреблений, приписываемых российской армии, которая преуменьшает военные преступления", - говорится в статье.

Издание отмечает, что перспектива стабилизации конфликта, прекращения огня или даже перемирия стала призрачной.

"С украинской стороны непомерная цена, уже заплаченная военными и гражданскими, означает, что время уступок, чтобы избежать худшего, прошло. Наступил час совершенно немыслимой несколькими неделями ранее победы, для которой необходимо тяжелое вооружение из Запада", – говорится в материале.

Издание также отмечает ряд унизительных неудач, которые понесла Москва. По мнению автора статьи, речи, которые звучат в Кремле, становятся все более "историчными". Разочарования в войне в Украине могут привести к еще более неконтролируемой эскалации, а сам президент РФ Владимир Путин вряд ли будет пересматривать свои цели в сторону понижения градуса противостояния.

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