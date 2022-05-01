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Медики назвали ягоду, которая поможет сохранить здоровье глаз

  • 1.05.2022, 12:11
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Медики назвали ягоду, которая поможет сохранить здоровье глаз

Пять больших ягод содержат почти 100% суточной потребности в витамине С.

Клубника — это фрукт, который обладает многочисленными преимуществами для здоровья. Эти ярко-красные ягоды могут сделать что угодно: от повышения кровяного давления до поддержания здоровья глаз, а также может сделать кожу сияющей. Об этом пишет Eat This, Not That (перевод — lenta.ua).

Пятью крупными ягодами клубники можно восполнить почти суточную потребность в витамине С. Аскорбиновая кислота необходима для выработки коллагена, который делает кожу мягкой и упругой. Также данная ягода является источником калия. Этот микроэлемент способен понижать артериальное давление. Клубника содержит в своем составе антиоксиданты. Последние не дают свободным радикалам повреждать клетки организма. В результате уменьшается риск развития рака.

Кроме того, витамин С необходим, чтобы защитить глаза от возрастных болезней. С катарактой помогут справиться содержащиеся в ягоде фитонутриенты и витамин В9. Одна порция клубники насчитывает три грамма клетчатки и только 50 калорий, поэтому она помогает похудеть. Однако чрезмерное употребление этих плодов приводит к расстройству желудка из-за большого количества клетчатки в их составе.

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