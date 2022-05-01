Арестович: Армия РФ уже не способна наступать 2 1.05.2022, 12:30

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Алексей Арестович

Даже «ХНР» оккупантам неудобно объявлять 9 мая.

Вскоре войска российских оккупантов уже не смогут идти в наступление и будут вынуждены перейти к обороне. Эта фаза может наступить уже до 9 мая.

В таком случае у президента страны-агрессора Владимира Путина не будет, о каких военных успехах в Украине объявить российскому народу на День победы, рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину советник главы ОП Алексей Арестович.

"Если они сейчас реально замедляются... До недели пойдет на то, чтобы остановить гуляйпольскую группировку и окончательно вытормозить херсонскую. Это значит, что российская армия потеряла наступательный потенциал в целом в Украине. Дальше переход к обороне. То есть эта фаза может произойти раньше 9 мая или уже под 9 мая, и Путину нечего будет объявлять на 9 мая, кроме как то, что они перешли к обороне на территории Украины", - пояснил Арестович.

Советник главы ОП заявил, что российская армия еще немного наступает, но скоро она окончательно станет.

"А если она не наступает, значит она не может достичь целей кампании. Выхода на границы Донецкой и Луганской областей нет, выхода на границы Херсонской области нет. Даже "ХНР" неудобно объявлять. Или что они там собрались объявлять? Даже цели провозглашенные с самого начала сильно скорректированы в шесть раз. И что объявлять 9 мая - вопрос номер один. Что дальше - вопрос номер два. И за всем этим маячит самый главный вопрос - когда же украинская армия перейдет в контрнаступление?", - сказал Арестович.

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