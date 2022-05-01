Анналена Бербок: Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне 1 1.05.2022, 12:53

Анналена Бербок

Запад должен приложить все усилия, чтобы условия прекращения огня диктовала Украина.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. А станет приглашением к следующей войне.

Об этом глава МИД Германии заявила в интервью для Bild am Sonntag.

По ее словам, прекращение огня в Украине могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию.

"Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - отметила Бербок.

Она подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и именно им угрожает угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - добавила министр.

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