Стало известно, сколько военных и техники РФ ликвидировали защитники Украны с начала полномасштабной войны

Стало известно, сколько военных и техники РФ ликвидировали защитники Украны с начала полномасштабной войны7
- 1.05.2022, 13:01
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Наибольшие потери противник несет сейчас на Изюмском направлении.
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1026 танков и более 450 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют:
личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1026 (+18) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
артиллерийских систем - 451 (+15) ед,
РСЗО - 151 (+0) ед,
средства ПВО - 80 (+3) ед,
самолетов - 192 (+2) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
корабли / катера - 8 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),
специальная техника - 32 (+0).
крылатые ракеты (сбито) - 84.
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.