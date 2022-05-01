Стало известно, сколько военных и техники РФ ликвидировали защитники Украны с начала полномасштабной войны 7 1.05.2022, 13:01

5,224

Наибольшие потери противник несет сейчас на Изюмском направлении.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1026 танков и более 450 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем - 451 (+15) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 80 (+3) ед,

самолетов - 192 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,

корабли / катера - 8 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),

специальная техника - 32 (+0).

крылатые ракеты (сбито) - 84.

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении. Сейчас данные уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».