Внук Мохаммеда Али эффектно нокаутировал соперника в первом раунде
- 1.05.2022, 13:13
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Видеофакт.
Нико Али Уолш, внук легенды мирового бокса Мохаммеда Али, в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе одержал свою пятую победу в профессиональной карьере.
Очередным соперником 21-летнего представителя США стал его соотечественник Алехандро Ибарра, однако составить конкуренцию в ринге тот не смог.
Уже в первом раунде Али Уолш провел удачную комбинацию из двух ударов, после последнего из которых бой завершился. Ибарра был нокаутирован.
Видео было опубликовано в Twitter.
Для внука легенды мирового бокса это был всего пятый поединок на профессиональном ринге и пятая победа.
28-летний Ибарра потерпел второе поражение в карьере. В его активе также семь побед.
Ранее Али Уолш нокаутировал Джеремию Егера уже во втором раунде.
Nico Ali Walsh With a MASSIVE right hand to get the KO win🔥🔥 pic.twitter.com/BXxzNZEZv9— BigSlugs (@CombatmmaB) May 1, 2022