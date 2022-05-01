Внук Мохаммеда Али эффектно нокаутировал соперника в первом раунде 1.05.2022, 13:13

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Видеофакт.

Нико Али Уолш, внук легенды мирового бокса Мохаммеда Али, в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе одержал свою пятую победу в профессиональной карьере.

Очередным соперником 21-летнего представителя США стал его соотечественник Алехандро Ибарра, однако составить конкуренцию в ринге тот не смог.

Уже в первом раунде Али Уолш провел удачную комбинацию из двух ударов, после последнего из которых бой завершился. Ибарра был нокаутирован.

Видео было опубликовано в Twitter.

Для внука легенды мирового бокса это был всего пятый поединок на профессиональном ринге и пятая победа.

28-летний Ибарра потерпел второе поражение в карьере. В его активе также семь побед.

Ранее Али Уолш нокаутировал Джеремию Егера уже во втором раунде.

Nico Ali Walsh With a MASSIVE right hand to get the KO win🔥🔥 pic.twitter.com/BXxzNZEZv9 — BigSlugs (@CombatmmaB) May 1, 2022

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