В России «захлебнулись» от зависти из-за визита Анджелины Джоли в Украину 18 1.05.2022, 13:23

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Рогозин написал неадекватные «стихи».

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли 30 апреля приехала в Украину. Она пообщалась с детьми, пострадавшими от войны, которую развязала Россия, встретилась на вокзале с беженцами из Донбасса.

Визит актрисы – это частная гуманитарная миссия, ориентированная на нужды детей, сообщили представители Джоли.

Сама Джоли отметила, что поражена мужеством украинцев.

"Я стала свидетелем стойкости, мужества и достоинства украинского народа перед лицом террора и травм войны, которую они не выбирали. Влияние войны на поколение украинских детей сокрушительно. Ни один ребенок не должен покидать свои дома, быть свидетелем убийства своих близких, страдать из-за обстрелов и разрушений домов", - сказала звезда.

Эта новость стала костью в горле для некоторых известных россиян, пишет УНИАН.

Так, комментируя визит Джоли во Львов, российская телеведущая, известная своей поддержкой путинского режима и войны в Украине Тина Канделаки написала в своем Telegram-канале, что ее "тошнит при виде Анджелины Джоли".

"Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в "ДНР" или "ЛНР"?", - написала Канделаки.

Такие ее слова не на шутку разозлили украинского продюсера и рэпера Потапа. Он сразу же ответил на ее вбросы.

"А сколько раз побывала сама Тина Канделаки там? Вот я например был в Луганской и Донецкой области два раза, конечно, на стороне Украины, света и любви, поддерживая ВСУ концертами, как и мои коллеги Кароль, Таяна, Мирзоян и т.д. А мы кроме Пореченкова, который приехал пострелять в украинцев, тебя Канделаки не помним. Не удивляйтесь, в отличие от России, где артисты - челядь и тля, во всем цивилизованном мире артисты, звезды, селебрити - это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели", - написал Потап.

Поддержал Потапа и народный депутат Украины Макс Бужанский.

"Объяснил бы кто-нибудь дурочке две простые вещи. Туда, куда приходит Россия, потом не приезжает никто. А за Россию надо быть в России, а не на танках под Киевом, вот тогда будут считать не мировым злом, а региональным", - отметил нардеп на своем Telegram-канале.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и вовсе посвятил поездке Джоли во Львов стихотворение, пригласив актрису на оккупированный Донбасс.

Напомним, во время визита во Львов Джоли пришлось бежать в бомбоубежище из-за угрозы ракетного удара. На вопрос, страшно ли ей, Джоли ответила: "Все хорошо".

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