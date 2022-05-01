Белоруска купила квартиру с двумя странными люками в полу и потолке 5 1.05.2022, 13:38

15,608

Что может скрывать столетний дом?

Хозяйка этой удивительной квартиры, совершенно точно отличающейся от всего, что вы видели в новом и старом жилфонде, — коренная брестчанка из творческой семьи. Несколько лет назад Наталья решила оставить жилье на четвертом этаже в лучшем микрорайоне города и переехать в центр. Хотелось быть поближе к маме, а еще — ходить по улицам своего детства, пишет onliner.by.

Невзрачная пристройка превращается…

Оценивая различные варианты, Наталья никак не могла остановиться на чем-то конкретном: все было не то и не так. Тогда подруга предложила неожиданное — рассмотреть невзрачную, почти столетнюю одноэтажную пристройку к старым домам. Впрочем, первое впечатление оказалось не из лучших: блок на две квартиры был нелепо приклеен к построенным где-то «за польским часом» двухэтажным красавцам. Исторические капитальные строения — с большими окнами, хорошим архитектурным ритмом — смотрелись невероятно пижонисто на фоне будто прибитой к земле пристройки. Обшарпанная входная дверь и небольшие окна с видом во двор навевали грусть. Однако все изменилось, когда брестчанка зашла внутрь.

— Когда я попала в квартиру, все на глазах преобразилось, — рассказывает Наталья. — Две комнаты заливало солнце. Было тихо, светло, спокойно. Захотелось остаться тут, хотя объективно жилье не казалось комфортным. Входной части практически не было: с порога я сразу попадала в кухню, из кухни — в гостиную, в спальню вел узкий темный коридорчик. Такой же скучной кишкой показался санузел. Но заинтриговали два люка. На потолке — чердачный, это понятно. А вот что под ногами — было неясно. Сделала попытку открыть, но люк оказался очень тяжелым, не поддавался.

Имея дизайнерское образование, хозяйка смекнула, что это жилье можно подвергнуть беспощадной перепланировке. Смело мечтать позволила отдельная крыша над пристройкой. Сегодня квартира увеличена в размерах вдвое и вместо одного имеет фактически три этажа, а также четыре комнаты, два санузла, террасу и балкон… От прежних «метров» остались две несущие стены.

— Покупая жилье с историей, важно заглянуть в техпаспорт, — советует Наталья. — По документам было понятно, что под люком в полу имеются «квадраты». Правда, было совершенно непонятно, в каком они состоянии. Да и что там в целом — дряхлый ящик для хранения картошки или настоящее подземелье.

Когда рабочие сдвинули с места железную дверку, из подземелья пошел затхлый запах, проход был забит строительным мусором.

Разбираться с этим у меня не было времени, поэтому я отдала ключи рабочим и уехала за рубеж. Когда вернулась, довелось сильно удивиться: под квартирой на два с лишним метра вниз ребята откопали ход, ведущий в подвал площадью 15 «квадратов». Спустившись, поняла, что помещение когда-то было капитальным — качественная штукатурка, фигурные ниши в стенах…

Сегодня крутая деревянная лестница в подвал с перилами и маленькой гостевой скамеечкой — одна из прелестных «кривых» этой квартиры.

Хитрости повсюду

При перестройке в доме не оставили ни одной ровной стены. Этот прием позволил на многих участках сделать «обманку» — визуально расширить пространство. Двери из прихожей в кухню нет. Функционально кухню и прихожую разделяет прозрачный тюль. С другой стороны в прихожую выходит дверца санузла, где после переделки тоже появилась кривая стенка. Такая линия стены позволила при входе сделать акцентный пятачок с желтым ковриком. А отражение зеркала захватывает больше предметов. Керамика использована фрагментами, так помещение становится более сложным.

В общем пространстве кухни-гостиной невозможно избавиться от мысли, что в этой квартире все уходит в бесконечность. Повсюду — хитрость. Одно из окон превращено в прозрачную дверь, ведущую на небольшую террасу. А остекление террасы смотрит на зеленую зону, где виноградная лоза обозначает линию, убегающую вдаль. Конец этой нити визуально утерян. Эффект «выхода в беспредельность» усиливает напольная плитка, которая имитирует бессознательное движение от входной двери на террасу и во внутренний дворик квартиры.

В кухне и гостиной пол деревянный, а границу прохода на террасу определяет плитка. Ко всему прочему она положена наискосок. Это позволило под углом 45 градусов поставить любимое кресло мужа. Деревянное, с дерматиновыми вставками, кресло из 80-х в этом антураже смотрится как антиквариат. Его «неправильное» расположение такое домашнее, живое — будто сдвинуто человеком, который вышел на минутку.

Между гостиной и кухней-прихожей появляется дверь. Белая, деревянная, она почти полностью прозрачна, а над нею обустроен дополнительный стеклянный элемент — фигурное «окошко».

Это сделано, чтобы естественный свет, попадая в квартиру, нигде не находил препятствий: с какой бы стороны ни светило солнце, оно обязательно должно согревать дом.

Давать тепло обязан и камин. Изначально камина не было, хозяйка оборудовала очаг после приобретения квартиры. Камин развернут к обеденному столу, за которым собираются друзья.

— Когда приходят друзья, мы ставим вокруг камина кресла и сидим молчим. Приятно смотреть, как огонь горит. А тут стоит скамейка, чтобы можно было приблизиться к огню, сжигать что-нибудь. За камином — витраж. Солнце на него попадает только при закате. Через дверь на террасу проникает в дом — и как раз на цветной витраж. Ощущение, что свет идет откуда-то изнутри.

Отдельную крышу, очаровавшую хозяйку при первом знакомстве, в процессе переделки приподняли и получили второй этаж. Поднимаясь по лестнице в спальную зону дома, убеждаешься: свет возведен тут в культ. Над лестницей организовано рабочее место хозяйки, за стеной с уже привычным скосом оборудован «кукольный» санузел. Лестница приводит в холл с акцентным предметом — столиком на ножках швейной машинки «Зингер». Помещение мансардное, но нигде не заметны скосы под крышей. Они скрыты за дверьми в темные «тещины комнаты». Но и здесь все двери снабжены «окошками». Бывает, вечерами хозяйка специально включает в темных нишах свет, и в квартире появляется что-то театральное.

Неожиданно смотрится спальня. Яркий будуар в розовом цвете.

— Захотелось похулиганить, — откровенничает хозяйка. — Тут была гладкая желтая стена. А я решила плевать на вкус и сделала розовые цветы — над изголовьем и на шкафах. Когда тепло, люблю выйти на свой балкончик, который сооружен над верандой. Смотрю на тюльпаны, сирень, гортензию… А эта лампа «шаром» — из папиной мастерской. Ей лет 50. Мне нравится, что ее не надо выключать. Может гореть ярко, как настольная лампа для чтения, а можно приглушить максимально, и будет ночник.

Натуральный тюль в спальне родом из 60-х, стульчик из детства Натальи — «ему лет сто», гипсовые маски — студенческой поры, фортепиано начала прошлого века, мамин сервант 50-х годов, вписанный фрагментом в современную мебель… На 40 «квадратах» квартиры разместилось столько стилей, эпох, семейных реликвий и рукотворных художественных предметов, что трудно разом объять этот многоликий дом. Собственно, «разом» и не нужно. Можно возвращаться и возвращаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».