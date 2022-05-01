Что происходит между Китаем и США на фоне войны в Украине 6 Дайан Фрэнсис, substack.com

1.05.2022, 13:44

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Экономика Поднебесной может столкнуться с серьезными проблемами.

Если Китай предоставит России военную помощь, его ставки совершенно упадут, а его экономика столкнется с серьезными проблемами

Война России мобилизовала Запад. Военная техника наводняет Украину, драконовские санкции подрывают экономику Путина, а министр финансов США Джанет Йеллен предостерегает Китай от сохранения нейтралитета. Ее «выстрел» услышали во всем мире: вторжение России не только изменило политическую карту мира, но и война санкций ускорила экономическую деглобализацию, начавшуюся с пандемии. Война прерывает поток товаров и услуг, изменяя мировую многостороннюю торговую систему.

Некоторые предполагают, что может развиться биполярная система (США против Китая) или могут сформироваться новые торговые союзы на основе политической близости, требований безопасности и валюты.

Деглобализация началась после того, как COVID-19 нарушил экономику и цепочки поставок. Пришлось искать новых поставщиков, чтобы избежать нехватки продовольствия и энергии или для защиты национальной безопасности. Пандемия также вызвала инфляцию, поскольку правительства напечатали гораздо больше денег для поддержки предприятий и работников, пострадавших в результате карантина. А теперь война влияет на инфляцию и цены на такие товары, как продукты питания и энергоносители, потому что Россия и Украина являются крупными поставщиками.

Экономический консенсус заключается в том, что если война затянется на несколько месяцев, мировая торговля резко упадет, процентные ставки вырастут, а экономический рост замедлится. Один читатель Wall Street Journal в шутку предположил, что лучшим решением проблемы этого раскола и разрушения было бы «разделение мировой экономики на две закрытые системы, которые не пересекаются, не взаимодействуют и не торгуют друг с другом, подобно железному занавесу между Востоком и Западом. Один по американской системе, другой по китайской, и пусть каждый сам выбирает свой путь. Это устранило бы ссоры».

Несмотря на свою причудливость, исследовательская фирма Capital Economics рассмотрела это понятие и опубликовала результаты исследования в газете South China Morning News, которую читает Пекин. Его исследование показало, что из 218 экономик мира 114 попадут в блок США, а 90 — в блок Китая. Блок США будет представлять 68% мирового ВВП и более половины торговли, а блок Китая будет включать большую часть населения мира. Конечно, проблема с таким «решением» заключается в том, что эффективность глобальной торговли испарится, и в таком разделенном мире корпорации всех размеров и потребители будут платить более высокие цены за меньший выбор.

«Кикер» статьи, адресованной Китаю, звучал так: «Если разделение между двумя крупнейшими экономиками мира будет продолжаться постепенно — с реорганизацией цепочек поставок, а не с полным разрывом, — последствия будут гораздо более разрушительными для китайского блока, чем для Соединенных Штатов», — пишет Capital Economics.

Пока над Китаем сгущаются тучи, будущее России во тьме. Зверства Путина укрепили мировое общественное мнение, а санкционное оружие Америки запустили крупную финансовую войну. Западные страны фактически конфисковали резервы центрального банка России и намерены подорвать ее экономику, несмотря на то, что Россия является важным производителем товаров мирового масштаба. На данный момент Запад дал Китаю пропуск, но это тоже может измениться. В настоящее время поддержка Китаем России не выглядит неустойчивой, хотя он должен делать это, чтобы угодить своим антироссийским клиентам и сохранить свой уровень жизни.

Европейцы присоединились к американцам в нападках на Китай. Президент Франции Эммануэль Макрон изложил новую промышленную политику своей страны, направленную на снижение ее зависимости от Китая. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Китай представляет оппозиционную идеологию, которая стала «огромным риском» для Европы и остального развитого мира. Он стал более конкретным. «Наши торговые отношения с Китаем почти сопряжены с риском концентрации для нашей экономики. Он может быть торговым партнером, но также и системным конкурентом», — сказал он.

Этот менталитет «вы должны выбрать сторону» будет инфляционным, потому что мир зависит от дешевого китайского «всего». Китай был самым большим бенефициаром мировой торговли, и его дружеские отношения с Путиным привели к массовому оттоку капитала. Это уже происходило до его противоречивого сотрудничества, но в последнее время ускорилось. А условия военного времени — и альянсы — будут в центре внимания саммита мировых финансовых гуру, среди которых будет автор антивоенных санкций Джанет Йеллен. Они решат, как исправить перенапряженную финансовую и торговую архитектуру мира.

«Я надеюсь, что мы не придем к биполярной системе, — сказала Йеллен на мероприятии Atlantic Council. — Нам нужно очень много работать с Китаем, чтобы предотвратить такой исход. Общая картина такова, что Китай получил огромную выгоду от того, что стал частью глобальной системы, основанной на правилах, и это способствовало экономическому росту Китая. Мы должны попытаться сохранить лучшие черты этой системы, которая также принесла пользу США и их союзникам».

Но ее предупреждение Китаю заключалось в том, что он должен помочь остановить российскую агрессию и что Пекин не должен оставаться в стороне, иначе рискует подвергнуться серьезным санкциям против своей экономики со стороны западного альянса. Помимо России, проблема Китая заключалась в том, что его государственные предприятия и навязчивые правительственные указы привели к практике, которая нанесла ущерб интересам национальной безопасности его клиентов. Йеллен сказала, что такие проблемы могут быть преодолены в рамках глобальной экономики с помощью «френд-шоринга», а не офшоринга. «Френд-Ширинг — это торговля с партнерами, с которыми мы чувствуем себя комфортно, на которых можем рассчитывать, а не на домашний подход [возвращение рабочих мест домой]. Это расширит преимущества продолжительной эффективности».

Проблем хватает и без войны: инфляция в США (которая началась с масштабных ассигнований Вашингтона на помощь в связи с COVID-19 в прошлом году), падение потребления в Европе из-за завышенных цен на энергоносители и новые ограничения в Китае. Когда процентные ставки в конечном итоге вырастут, дальнейшее снижение потребительских расходов и инвестиций может привести к рецессии во всем мире. Но будут и победители. Энергетическая инфляция, вызванная войной, принесет огромную пользу странам-производителям энергии на Ближнем Востоке или регионам-производителям энергии в Северной Америке в ущерб бедным странам. По иронии судьбы, больше всего выиграют американские производители, как крупнейшая в мире нефтегазовая отрасль, но американские потребители окажутся в невыгодном положении.

Китай и развивающиеся страны страдают от высоких цен на энергоносители и продукты питания. Рост Китая упал до самого низкого уровня за 30 лет. «Это конец одной эры и начало другой, которая является менее полной формой глобализации, чем то, к чему мы стремились сразу после окончания холодной войны, — сказал Майкл Смарт, управляющий директор Rock Creek Global Advisors. — Мы должны иначе думать о том, что мы подразумеваем под глобальной торговой системой. Есть определенные требования, если вы им не соответствуете, вы не являетесь их частью. Ты не можешь быть в клубе».

«Китайский клуб» также не входит в планы, как и вторжение на Тайвань, учитывая реакцию мира на украинское вторжение. У Китая также заканчиваются ресурсы, его производительность снижается, его экономика замедляется в течение многих лет, а его население быстро стареет. Кроме того, существует опасный пузырь на рынке недвижимости Китая, из-за которого правительство влезло в большие долги, чтобы поддержать свои банки и сотни миллионов домовладельцев. И секретность пандемической лаборатории в Ухане оттолкнула многие страны, как и ее договор с Россией.

Внутри Китая есть проблемы, поскольку Пекин жестоко расправляется со своими предпринимателями и наиболее инновационными корпорациями. Его государственные предприятия также мошенничают с точки зрения практики бухгалтерского учета. В результате США намерены еще более резко сократить доступ китайских корпораций к рынкам капитала США, и они постепенно вытиснятся со своих фондовых бирж.

Если Китай предоставит России военную помощь, его ставки совершенно упадут. Его экономика столкнется с серьезными проблемами, поскольку клиенты, инвесторы и бывшие партнеры устремятся к выходу.

Дайан Фрэнсис, substack.com

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