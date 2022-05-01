Вон из Совбеза ООН 13 Леонид Невзлин

1.05.2022, 13:57

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Леонид Невзлин

Членство России в международных организациях – это прерогатива, которой она должна быть лишена.

После Первой мировой войны мир переосмыслил свое политическое устройство, и появилась Лига Наций. После Второй мировой стало очевидно, что эта структура не справилась, и Лига прекратила свое существования.

После российской агрессии в Украину мировому сообществу снова предстоит большая работа по переосмыслению своего устройства.

Потому что в ситуации, когда один параноик взял в заложники огромную страну, а затем напал на соседа и теперь угрожает миру ядерным взрывом, явно что-то не так. Международные институты не сработали. Человечество должно их модернизировать.

ООН, преемница Лиги Наций, не справилась со своей задачей поддержания и укрепления мира. Да и как она могла?

Участие России в Совете по правам человека ООН было абсурдно и нивелировало те позитивные изменения, которые Совет мог бы привнести. Исключение из него России – правильный шаг. Жаль, что миру потребовалось стать свидетелем геноцида, чтобы на него решиться.

В Совбезе ООН у России право вето, что делает этот орган совершенно бессмысленным. Реформа Совбеза выносилась на обсуждение в течение многих лет, но все без толку. Война в Украине дала этому процессу новый импульс, и на прошлой неделе Генеральная Ассамблея единогласно приняла новое правило, которое предусматривает проведение дебатов в течение 10 дней после того, как постоянный член использует свое право вето.

Но этого недостаточно.

Россия должна перестать быть постоянным членом ООН – это только зафиксирует реальное положение парии, в которое она сама себя загнала. В конце концов, Россия нарушает различные принципы ООН, серьезно угрожая глобальному миру и безопасности. Технически это можно сделать на основе главы 18 Устава ООН, которая позволяет внести поправки в устав при условии одобрения двух третей членов Генеральной Ассамблеи.

Членство России в международных организациях, дающее ей то влияние, которое она сегодня имеет в мировых делах, – это прерогатива, которой она должна быть лишена.

Не может быть столь безумно устроен мир, где в Совбезе ООН имеет право вето страна, вояки которой за два месяца в одном только Мариуполе убили 20 тысяч мирных жителей; страна, демонстративно бомбящая столицу страны-члена ООН ровно в тот момент, когда там находится генеральный секретарь этой организации.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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