Бункерного тирана обвели вокруг пальца 11 Юрий Радухин, «Главред»

1.05.2022, 14:37

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На шею Путину накинули петлю адских санкций и почти выбили из-под ног табуретку.

В конце 80-х годов в тусовке московского офисного планктона появилась новая восходящая звездочка - Владик Сурков. Десять лет звездочка Суркова блуждала в мире пиара и коммуникаций денежных окологосударственных и олигархических корпораций. Пока к концу 1999 года Славочка не занял должность заместителя руководителя Администрации президента Ельцина.

В 2000-ом году Сурков не оставлял стен кремлевских коридоров и занимался креативом партийных проектов "Родина", "Единство" и т.д. С марта 2004 года Сурков занял должность заместителя главы Администрации президента Путина и курировал вопросы внутренней политики, федеральных и межнациональных отношений. Вот здесь таланты Славика раскрылись в полном объеме.

Славочка, будучи неплохим психологом, точно просчитал психологию Путина. Примитивный мозг чекиста стал легким достоянием креативного пиарщика. Тогда стали появляться первые главы концепции "Вернем России границы СССР". Перу Суркова принадлежит пресловутая речь Путина в Мюнхене 2007 года. А дальше все пошло как по писанным нотам. В 2008 году Грузия. В 2014 - "Украинская весна", Крым и Донбасс в Украине. Сурков креативно подошел к развитию концепции "русского мира" классика шовинизма Дугина. Владик вывел концепцию Дугина на прикладные практические рельсы. Путин в своем советнике Суркове души не чаял. Он стал для бункерного пациента самым доверенным обитателем Кремля.

Симбиоз креативных талантов и бескорыстная любовь к большим деньгам позволили Суркову сделать блестящую государеву карьеру. Заржавевший, покрывшийся плесенью и паутиной Дугин - загибался в аскезе фанатика "русского мира", когда на помощь пришел креативный эстет Сурков, изучивший досконально кремлевский маркетинг. Славик без труда втюхивал проекты гигантских бюджетов, в которые моментально влюблялся Путин. Высоко креативный человек и эстет, создавший такие грубо примитивные огранки как "Наши", "Единая Россия" и т.д. - нравился Путину с уровнем эстетики семилетнего мальчика и с образованием чекиста. Президент Путин был просто восхищен творчеством Суркова и за каждую его сказку щедро насыпал из казенного сундука сколько угодно душе военного и политического фантаста-сказочника. А угодно Суркова душе было... немерено много.

Путину кортило все начать с Украины. Он жил покорением нашей страны и процесс приобрел патологический характер навязчивых бредовых идей. Поэтому Сурков быстро смекнул, что после Грузии есть смысл заняться Украиной. Политические аппетитные сказки и фантастику про Украину Славик строчил быстро, но чтобы освоить (разворовать) планируемый бюджет в $10 млрд необходимы были компаньоны.

Тогда и образовалась могучая троица по разводу Путина на бабки. Сурков идеолог, генерал ФСБ Сергей Беседа разработчик планирования и исполнитель спецопераций на территории Украины, царский кум Виктор Медведчук координатор-распорядитель денег по территории Украины. Вступив в сговор, с хозяином Кремля особо приближенная троица стала играть в классические наперстки. Сурков крутит их на станке, а Беседа и Медведчук играли роль зазывал. Агентурная работа требовала самоотдачи и тщательности. Поэтому запланировали и расписали на огромную Украину широкую густую сеть подполья пятой колонны (для надежности), существовавшую виртуально только на бумаге. Где создано было по регионам 100 организаций - писали 1000. Кто и как проверит? Страна большая - работы много, мероприятия, печатная продукция, просветительская агит-литература, кадровая вербовка активной агентуры т.д. И добрый царь надувал им в мешки деньги пульверизаторами сколько надо.

Последние тома сказок и фантастических рассказов Суркова "Об Украине" при чтении вызывали у царя оргазм. Он закрывал глаза и представлял написанное в реальной жизни. А там... все в цветах и больших караваях с солью. Хохлы в шароварах приклонили колено и вручают Путину ключ от Киева. На Крещатике вся техника готова к параду и народ хором кричит "Путин прийди", "спасибо отец родной за все", целуя при этом на коленях царские руки. Пора (!) - подумал царь. И Сурков, и Беседа, и кум Медведчук - пишут и говорят, что все готово. Ребята славно поработали - радовался Путин, как ребенок. Пора выступать на Украину - решил бункерный торчок!.. Аннексия Крыма без единого выстрела в 2014 году и оккупация Донбасса в течении восьми лет... Все придавало реальность политической фантастике Суркова, и уверенности Путину в успехе блицкрига в течении 72 часов. Блистательная победа над Украиной уже была в кармане повелителя мира.

Правда, Путин не знал, что ближайшие соратники развели его как последнего якутского лоха и миллиарды стырили. А в Украине и Киеве Путина ждут не цветы, а объединенный украинский народ и лучшая сильно мотивированная армия Европы. Уже частично вооруженная современным оружием западных партнеров стандартов НАТО.

В результате кровавый сказочник-фантаст Сурков сидит вместе с генералом Беседой в пыточной Лефортовской тюрьмы в Москве. Кум Медведчук арестован в Киеве и ехать по обмену в Москву боится. Все же на много денег он помогал швырнуть и кинул своего любимого кума. Где о своей равной доле тоже не забыл.

По информации людей осведомленных, опричники взбесившегося бункерного тирана выбивают из аферистов-фантастов вместе с мозгами все их креативные таланты. Ведь хозяин кремлевской табуретки по определению не может быть виноват в провале войны в Украине. Поэтому в истеблишменте раши активно развивается поиск виновных и ловля ведьм. ФСБ во всем пытается обвинить Минобороны, а последние в долгу не остаются. В политической элите расширяется раскол и противостояние. Политический кризис в раше углубляется с геометрической прогрессией.

С другой стороны, в течении двух месяцев Запад консолидировался, создав в Рамштайне антипутинскую военно-политическую коалицию.

Запад накинул на шею бункерному торчку петлю Адских санкций и почти выбил из под ног висельника табуретку.

Петля на шее самоубийцы с каждым днем затягивается все туже. Груз санкций на холке России к концу лета окончательно вобьет огромный осиновый кол в гроб российской экономики. Остановка промышленности, массовая безработица и острый дефицит товаров первой необходимости - на фоне безальтернативного поражения РФ на украинском фронте и беспрецедентного количества грузов 200 в рашу... Даже массовую тупую чернь рабов выведет на улицу по всей России. Наступит исторический момент, когда оппозиционная элита (чиновники, олигархи), генералитет армии и взбунтовавшийся народ - сольются воедино. Случится тот самый беспощадный Всероссийский бунт и переворот. Но даже до этого дело может не дойти.

Ядерные угрозы, которыми Путин и его боярский козлятник постоянно пугает мир, уже, как прежде, не действуют на Запад. Здесь кардинально пересмотрены союзниками подходы, и Запад дальше отступать не намерен. Некуда! Теперь каждая ядерная угроза Путина рассматривается в Вашингтоне, Лондоне и Евросоюзе... Как публичное признание бункерного сидельца совершить самоубийство и навсегда покончить с Россией в нынешних ее границах. Путин и имперский шовинистический режим государственности РФ наконец прекратят свое существование. Только тогда международное сообщество и миропорядок получат стабильность, а система коллективной безопасности сумеет обеспечить ее гарантии.

Путин остался верен себе. Чтобы он не вершил, он всегда получает кардинально противоположный от ожидаемого результат. Денацификация и демилитаризация Украины обернулась оными для самой России. Украинская армия семимильными шагами переходит на стандарты НАТО, перевооружаясь последними современными образцами натовского оружия. В Рамштайне создан антипутинской военно-политический блок сорока стран Союзников, всесторонне поддерживающих Украину.

Задача Блока - изолировать, ослабить и уничтожить путинский режим. В США принят закон "О Ленд Лизе Украине". Что означает своевременные поставки востребованного Украиной количества и качества вооружения в неограниченном ассортименте (кроме ядерного). Жаль что такое решение принято нашими Партнерами с большим опозданием. Здесь каждый день опоздания стоит десятки и сотни жизней украинцев, разрушением инфраструктуры Украины.

Путин уже уничтожил Россию и совершил политическое самоубийство.

Мир не намерен простить военному преступнику Путину и его клике совершенные в Украине преступления. Это значило бы для международного сообщества участвовать в разрушении существующего миропорядка, Гарантий Безопасности и стабильности - в Мире. Поэтому, процесс осуждения путинского режима обязан состояться в краткосрочной перспективе. Это должен быть создан отдельный Международный Трибунал, аналогичный Нюрнбергскому. Десятилетний процесс Международного криминального суда в Гааге здесь неэффективен.

Украина, выйдя Победителем из этой войны, де юре станет неотъемлемой частью НАТО и Евросоюза. Де факто Украина уже в этих организациях. В сложившейся после войны ситуации, возможности НАТО по созданию коллективной безопасности и обороны с членством Украины в Блоке значительно укрепятся.

Юрий Радухин, «Главред»

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