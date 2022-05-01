Путин с «дыркой от бублика» подходит к 9 мая 16 1.05.2022, 15:02

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Российская армия не может реализовать больные фантазии своего руководства.

Президент РФ Владимир Путин не может продемонстрировать населению России победу в войне против Украины до намеченного на 9 мая парада в Москве.

Об этом политолог Николай Давыдюк сказал в эфире информационного телемарафона, передает УНИАН.

"Путин с дыркой от бублика подходит к 9 мая. Он не может ни миру, ни своему населению заявить о своей победе в Украине. По большому счету, парада победы не будет, а будет дырка от бублика", - сказал он.

По мнению Давыдюка, "Путин сейчас осторожно подходит уже к мирным переговорам, потому что население настолько накачано жаждой победы, фашизмом, рашизмом. Но они требуют каких-то нереальных вещей, которые российская армия совершить не может".

По словам политолога, у президента РФ есть дилемма диктатора-убийцы, но российская армия не может реализовать то, что "они нафантазировали в своих больных фантазиях".

"А для нас главное задание – выстоять и побеждать дальше. Это наша победа", - подчеркнул Давыдюк.

Также он считает, что власти РФ могут объявить полную мобилизацию, потому что Путин должен будет повысить ставки, увеличить идеологический масштаб врага и "бороться против мирового заговора", или же организовать какие-то провокационные теракты на территории самой России.

Кроме того, политолог подчеркнул, что применение Россией ядерного оружия станет вызовом всему миру.

"Если Путин хочет воевать с НАТО, ему придется нападать на Токио, Стамбул. А вот Финляндия и Швеция, начавшие процедуру вступления в НАТО, уже политически обыграли Путина", - добавил он.

Кроме того, Давыдюк считает, что РФ сейчас было бы выгодно открывать новый фронт в Приднестровье, но там на военных складах много непригодного к использованию вооружения.

По словам политолога, Вооруженные силы Украины готовы к такой угрозе, но соответствующие выводы должны сделать власти Молдовы, которые хотели "отсидеться в нейтралитете" и не поддержали Украину на должном уровне. Путин воспринял позицию молдавских властей как слабость, а слабых он не любит, подытожил эксперт.

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